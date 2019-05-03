Минтруд России назвал Сургут одним из лучших городов в сфере охраны труда

Сургут занял второе место в конкурсе на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность 2018», проведенном Минтрудом России, в номинации «Лучшее муниципальное образование в области охраны труда». Об этом сообщил глава города Вадим Шувалов на своей странице в «Вконтакте».

«В конкурсе, организованном Министерством труда и социальной защиты РФ, приняли участие около 2000 городов, и эта высокая оценка — заслуга сотрудников Администрации города», – отметил градоначальник.

Также Сургут также получил диплом за второе место в рейтинге эффективности деятельности в области охраны труда среди муниципальных образований России.