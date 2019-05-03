Сотрудник Сургутской клинической травматологической больницы Ирина Николаева стала победителем окружного этапа всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» в номинации «Лучший фармацевт». Об этом сообщает официальный сайт медицинского учреждения. Победа на окружном этапе позволит сургутскому фармацевту представлять регион на всероссийском уровне. В медицине Ирина Николаева работает уже 30 лет, из которых девять – в Сургутской клинической травматологической больнице.
Сургутский фармацевт будет представлять Югру на всероссийском конкурсе медицинских работников
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03 мая в 10:14, просмотров: 1364, комментариев: 0