Большую часть прибыли в 2018 году «Сургутнефтегаз» получил от изменения курса валют

Большую часть доналоговой прибыли (50,9%) «Сургутнефтегаз» в 2018 году получил от валютной переоценки – 529,4 миллиарда рублей. Об этом сообщила компания в отчете по МСФО. По этому показателю «Сургутнефтегаз» опередил все остальные нефтегазовые компании.

Несмотря на это, такие финансовые результаты не являются рекордом для «Сургутнефтегаза». В 2014 году на переоценке валютных депозитов компания заработала 845,9 миллиарда рублей – 83% от прибыли до налогов. Но в 2016 и 2017 годах «Сургутнефтегаз», напротив, терял на переоценке, что в 2016 году привело к убытку в 62 миллиарда рублей.