В Сургуте первомайское шествие прошло без задержаний полицией

В Сургуте первомайское шествие прошло спокойно, сообщили СИА-ПРЕСС в пресс-службе городского УМВД. Никто из участников праздничной колонны или зрителей не был задержан из-за нарушения порядка или в алкогольном опьянении.

Тем временем в Стерлитамаке нескольких членов КПРФ задержали, обвинив в организации несанкционированного митинга или нарушения правил одиночного пикета. Также у них временно отобрали баннер " Правительство Медведева в отставку! ПУТИН! Верни наши пенсии!!!". А в Санкт-Петербурге порядка десяти активистов различных движений были задержаны "без объяснения" причин еще до начала шествия.