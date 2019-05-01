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Сегодня утром в Сургуте горел паб People`s

Сегодня утром в Сургуте загорелся паб People`s на улице Островского. В заведении огнем был поврежден утеплитель на кровле, обшивка стен, частично оплавлена проводка.

Как рассказали СИА-ПРЕСС в пресс-службе МЧС Югры, люди эвакуировались из здания до приезда пожарных, никто не пострадал. Огонь тоже удалось потушить до прибытия спецтехники.

Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.

Отметим, что несмотря на происшествие, паб People`s продолжает работать: "Проблемы все решены", - сообщила нам хостес.

Фото: В. Кадмиев


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Сегодня в 14:17, просмотров: 21, комментариев: 0


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