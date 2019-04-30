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​В первом квартале 2019 года Сургутнефтегаз получил убыток в 82,7 миллиарда рублей по РСБУ

В первом квартале 2019 года чистый убыток Сургутнефтегаза по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составил 82,7 миллиарда рублей. Год назад за такой же период прибыль компании составила 62,1 миллиарда рублей. Данные отчета компании публикует «Прайм».

Из документа следует, что выручка компании выросла на 23,3 процента — до 394,42 миллиарда. Убыток до налогообложения достиг 83 миллиардов рублей против прибыли в 73,84 миллиарда рублей годом ранее.

В 2018 году чистая прибыль Сургутнефтегаза по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла в 4,4 раза — до 850,361 миллиарда рублей. Прибыль от продаж составила 1,8 триллиона рублей, увеличившись на 37 процентов по сравнению с 2017-м. Объем средств компании на банковских депозитах на 31 декабря 2018 года составил 3,103 триллиона рублей.

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Сегодня в 20:38, просмотров: 57, комментариев: 0


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