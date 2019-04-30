​Зарегистрированы первые случаи нападения клещей на сургутян

В Югре официально открыт клещевой сезон. От членистоногих пострадали девять человек. К врачам обратились четверо жителей Кондинского района, двое сургутян, по одному случае зарегистрировано в Пыть-Яхе, Сургутском районе и Нягани.

«Прохладная погода сдерживает динамику присасываний клещей, поскольку население не активно посещает природу. Активность клещей в Югре начинается сразу после таяния снега и появления первых проталин. Самое опасное время года – май-июнь, когда регистрируется наибольшее количество нападений клещей на людей и заболеваний, передаваемых клещами. С июля активность клещей существенно снижается, однако сохраняется до конца сентября», — отметили в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.

Специалисты советуют привиться против клещевого энцефалита, а также соблюдать меры предосторожности. Чаще всего клещи нападают на людей на дачных участках, обочинах дорог, лесных просеках, кладбищах, на рыбалке или в период выезда на природу для отдыха. Но нередки случаи, когда клещи присасывались на людей, не покидавших пределы населенного пункта.

Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, в Сургуте противоклещевая обработка мест массового пребывания людей начнется 9 мая.