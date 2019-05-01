Сургут стал вторым среди городов России по охране труда

Сургут получил серебряную медаль в номинации «Лучшее муниципальное образование в области охраны труда» во Всероссийском конкурсе «Успех и безопасность», проводимым Министерством труда и социальной защиты.
В 2019 году в конкурсе приняли участие 1 830 муниципальных образований России, 85 субъектов и более 17 000 организаций.
Мероприятие проводится ежегодно с 2016 года. Ранее Сургут дважды — в 2016 и 2018 годах — возглавил Всероссийский рейтинг муниципальных образований.
«Итоги недели СИА-ПРЕСС» с главным редактором Дмитрием Щегловым // ONLINE 2 августа в 11.00