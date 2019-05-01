Сургутянин Михаил Гамм завоевал золото в тяжелой атлетике на Спартакиаде учащихся

Сургутянин Михаил Гамм — воспитанник спортшколы «Ермак», завоевал золото на втором этапе IX летней Спартакиады учащихся России 2019 года по тяжелой атлетике.
На соревнованиях, состоявшихся в Лангепасе, состязались 80 спортсменов из шести регионов Уральского федерального округа. «На видео — момент его триумфа! Поздравляю Михаила и его тренера Алексея Балуева с победой! Желаю Михаилу успехов в финале Спартакиады!» — написал на своей странице в соцсети глава города Вадим Шувалов.
«Итоги недели СИА-ПРЕСС» с главным редактором Дмитрием Щегловым // ONLINE 2 августа в 11.00