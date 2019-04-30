В Сургуте снизят стоимость проезда в некоторых автобусах

С 1 мая в Сургуте стоимость проезда в автобусах № 12, 30 и 33 составит 30 рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«С 01 мая 2019 года тариф на проезд пассажиров и провоз багажа на городских регулярных маршрутах № 12, 30 и 33 составит 30 рублей. Данный тариф установлен приказом автотранспортного предприятия ООО «Сургутгазсервис», осуществляющего регулярные перевозки пассажиров на данных маршрутах», — отмечают специалисты.

Ранее стоимость проезда на данных маршрутах составляла 35 рублей. С чем связано снижение цены в городском общественном транспорте — не уточняется.

Напомним, в конце прошлого года из-за перевода некоторых городских маршрутов на нерегулируемый тариф цены на проезд выросли. Так, с 1 января регулируемый тариф составил 25 рублей, а нерегулируемый (на большинстве маршрутов СПОПАТа и «Автотриады») — 35 рублей.

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