​В поджоге на улице Усольцева в Сургуте подозревают бомжа

Крупный пожар на улице Усольцева в Сургуте мог произойти из-за гражданина без определенного места жительства. К таким выводам пришли дознаватели. При этом личность предполагаемого поджигатели устанавливаются. Также специалистам предстоит установить, был поджог случайным или умышленным.

«По предварительным данным, причиной пожара является поджог или неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом без определенного места жительства, дознание по пожару продолжается», — сообщили в управлении ГО и ЧС администрации города.

Пожар нежилых бесхозяйных строений в районе в районе дома №26 на улице Усольцева произошел в 00.14 в воскресенье, 28 апреля. Огнем поврежден 17-этажный жилой дом — нарушено остекление балконов и оконных рам со второго по шестой этаж одного подъезда, повреждена обшивка стены дома площади 30 квадратных метров и входная группа продуктового магазина. Кроме того, повреждены четыре автомобиля: FOTON Ollin, ВАЗ-2110, «Лада Приора» и ВАЗ-2104. Люди в результате происшествия не пострадали.