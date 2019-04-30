​Режиссер из Сургута презентует новый фильм о террористической группировке

Сургутский режиссер Стас Крючков презентует новый фильм — «Амаль». «За 20 часов до теракта, один из членов группировки начинает сомневаться в том, что он должен сделать. Его имя Амаль, на арабском оно означает «надежда», — пишут создатели киноленты.

Премьерный показ фильма в Сургуте планируется на 3 сентября в культурном центре «Порт», или «Галерее кино» — на данный момент точное место не известно, так как идут переговоры с представителями площадок. Кроме того, в ближайшее время «Амаль» станет доступен в Сети.

«Фильм приурочен ко Всемирному дню по борьбе с терроризмом. Идея зародилась после теракта, который произошел в Сургуте 19 августа 2017 года, — рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС режиссер. — Съемки фильма длились месяц, работала команда из Сургута».

По словам создателей, бюджет фильма составил 100 000 рублей. Кинолента получила прокатное удостоверение и одобрение Министерства культуры, определившего возрастное ограничение — для зрителей старше 18 лет.