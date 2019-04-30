В Сургуте пройдет финал «Кубка Югры по интеллектуальным играм» сезона 2018-2019 годов

1-2 мая в Сургуте пройдет финал самого масштабного интеллектуального соревнования нашего региона – «Кубок Югры по интеллектуальным играм». В эти дни на одной площадке встретятся 35 сильнейших команд автономного округа. Каждая из них в течение сезона 2018-2019 годов показала высокий уровень на муниципальных и окружных турнирах, входящих в состав «Кубка Югры», и получила право бороться за звание сильнейшего в регионе. «Кубок Югры» проходит при поддержке Фонда президентских грантов.

Участникам соревнований предстоит показать себя в пяти популярнейших интеллектуальных дисциплинах: «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринге», «Эрудит-квартете», «Мультииграх» и «Своей игре». Команда, которая соберет больше всего очков по итогам всех игр, получит звание Абсолютного чемпиона Югры по интеллектуальным играм.

Почетным гостем и ведущим финала «Кубка Югры» станет самый молодой капитан элитарного клуба «Что? Где? Когда?» Борис Белозеров.



Дата и время проведения:

1 мая, 11.00 – открытие Кубка.

2 мая, 15.45 – награждение победителей.



Место проведения: Центр культуры и досуга «Камертон» (ул. Островского, 16а).