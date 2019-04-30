​В Сургуте 9 мая начнется противоклещевая обработка мест массового пребывания людей

В Сургуте с 9 по 15 мая будет проведен первый этап акарицидных обработок.

«Во избежание проявления аллергических реакций на препарат для акарицидной обработки, рекомендуем гражданам в течение трех дней с момента обработки не посещать лесные массивы и места массового отдыха населения (парки, скверы, набережные), кладбища. Обращаем Ваше внимание, что сбор дикоросов запрещен в течение 40 дней после проведения 1-го этапа обработки», — сообщили в пресс-службе администрации города.

С графиком обработки можно ознакомиться здесь.

Стоит отметить, что в 2018 году в Югре зарегистрировано 538 случаев нападения клещей на людей в черте населенных пунктов.