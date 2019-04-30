​Сургутские полицейские накрыли наркопритон

В Сургуте 36-летнюю женщину ждет уголовное наказание за организацию наркопритона.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Сургту был обнаружен наркопритон. Установлено, что 36-летняя гражданка неоднократно предоставляла свою квартиру для употребления наркотических средств. В ходе обыска в жилом помещении обнаружено два стеклянных флакона с остатками вещества темного цвета и шприцы», — сообщили в пресс-службе городской полиции.

Отмечается, что женщина уже была судима за такое же преступление. Сейчас ей грозит дл четырех лет лишения свободы.