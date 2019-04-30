​В Сургуте завод стройматериалов после вмешательства прокуратуры рассчитался с долгами по зарплате

В Сургуте Югорский завод строительных материалов выплатил зарплату сотрудникам только после вмешательства прокуратуры.

34 работника не получали заработанные деньги с сентября по декабрь 2018 года. Общая сумма долга превысила три миллиона рублей.

«В целях восстановления нарушенных трудовых прав граждан прокурор города внес в адрес директора ООО «ЮЗСМ» представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате погашена в полном объеме», — сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Стоит отметить, что, по данным Гострудинспекции Югры на 24 апреля, в округе задолженность по заработной плате составляла 14 миллионов рублей.