​Utair признала, что долги угрожают работе авиакомпании

Авиакомпания Utairсомневается в способности непрерывно продолжать свою деятельность, в первую очередь, из-за неопределенности в финансовом состоянии. Об этом говорится в примечании к консолидированной финансовой отчетности Utair, которые содержатся в аудиторском заключении компании Ernst and Young, пишет РБК.

В частности, риск прекращения деятельности допускается из-за долгов. Так, к 31 декабря 2018 года кредиторы не предоставляли авиакомпании письма-отказы от права требования досрочного исполнения обязательств по возврату непогашенных кредитов и займов и причитающихся сумм процентов на срок не менее 12 месяцев после отчетной даты. Задолженность по таким кредитам и займам в сумме 65 894 571 тысячи рублей была классифицирована как краткосрочная по состоянию на 31 декабря 2018 года и подлежит рефинансированию или реструктуризации.

Также в документе указывается, что формирования отрицательных чистых активов компании стали убытки прошлых периодов, полученные в результате макроэкономических потрясений в стране в 2014-2015 годах: «Ситуация ухудшилась в 2018 году в связи со значительным ухудшением конъюнктуры российской авиаотрасли. Основными причинами стали рост цен на авиатопливо, обусловленный изменением условий налогообложения добычи и реализации нефти и нефтепродуктов в России, и конкурентное давление на доходные тарифы в 2018 году».

Чистый убыток авиакомпании по итогам 2018 года составил 4,4 миллиарда рублей. В 2017-м UTair получила прибыль в 931 миллион рублей.

В конце марта «Ведомости» сообщили о том, что Utair разработала свой вариант реструктуризации долга, по которому кредиторам предлагается полностью списать 12-летний синдицированный кредит и половину семилетнего синдиката — более 30 миллиардов рублей. По данным издания, общий долг Utair составляет 74,7 миллиарда рублей.

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