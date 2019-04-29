​Что за маски-шоу? Прошедшая в центре Сургута спецоперация силовиков напугала горожан

Днем в понедельник, 29 апреля, на улице Университетской оперативники УМВД Сургута при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали подозреваемых в совершении преступления.

Видео спецоперации под названием «Маски-шоу» на Университетской» опубликовано в паблике «К-Информ». В ролике запечатлено, как несколько бойцов ОМОНа и сотрудник в штатском вытаскивают из автомобиля, остановившегося на светофоре, пассажира и водителя и надевают на них наручники. Подписчики паблика, комментируя пост, высказали массу предположений о произошедшем разной степени остроумности.

В пресс-службе городской полиции корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС сообщили, что задержаны подозреваемые в совершении имущественного преступления. От дальнейших комментариев в ведомстве воздержались до завершения следственных действий.