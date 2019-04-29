​В Сургуте для автопробега 8 мая перекроют движение автотранспорта

В Сургуте вечером 8 мая будут поэтапно перекрывать движение автомобильного транспорта для проведения автопробега «На Берлин!», приуроченного к празднованию Дня Победы.

«8 мая будет произведено поэтапное перекрытие движение автотранспорта с 20.00 до 22.00 по следующим направлениям: площадь муниципального автономного учреждения «Ледовый Дворец Спорта» (начало движения) – улица Энгельса – улица Гагарина – Югорский тракт – Дворец искусств «Нефтяник» (конечный пункт). Просим учитывать изменения в организации дорожного движения при планировании поездок», — сообщает пресс-служба администрации города.

В этом году автопробег посвящен героям танковых дивизий, участвовавших в штурме Берлина. Организаторы ожидают участие более 400 автомобилистов.

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