​Сотрудники «Сургутнефтегаза» и «Газпром трансгаза» всё-таки примут участие в первомайском шествии в Сургуте

Сотрудники «Сургутнефтегаза» и «Газпром трансгаз Сургут» примут участие в городской первомайской демонстрации, но не привычными корпоративными колоннами, а в составе профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства. Об этом ИА СИА-ПРЕСС рассказала председатель Объединения организаций профсоюзов города Сургута и Сургутского района Любовь Андриади.

«Нефтяники и газовики (в том числе специалисты «Сургутнефтегаза» и «Газпром трансгаз Сургута» — прим.ред.) пойдут в колонне районной организации «Нефтегазстройпрофсоюз», — пояснила она. — Остальные крупные организации, включая ГРЭС-1, «Тюменьэнерго», «Сибпромстрой» заявили об участии».

Также председатель объединения отметила, что 232 организации подали заявки на участие в Первомайской демонстрации. Планируется, что общее число горожан на шествии превысит 15 тысяч человек. В прошлом году в праздничном мерпориятии приняли участие более 45 тысяч сургутян.

Знакомые с ситуацией работники крупных градообразующих компаний в Сургуте рассказали редакции СИА-ПРЕСС, что в этом году участие в первомайском шествии для их коллег будет свободным. «Вместе с профсоюзами пойдут те, кто хочет – обязаловки не будет», – заверили источники.

Ранее стало известно, что крупные компании отказались от централизованного участия в шествии на Первое мая. По одной из версий, это было связано с вопросами обеспечения безопасности, по другой – с близостью демонстрации к Пасхе, по третьей – сработал «принцип домино», по которому в прошлом году от своей колонны отказались газовики, а в этом году их примеру последовали нефтяники.

Также по теме:

«Первомайское шествие в Сургуте пройдет без Сургутнефтегаза»