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​В музее сургутской школы открылась новая выставка

В сургутской школе № 24 состоялось открытие новой выставки «Дорогами тысячелетий» в школьном музее «Традиционные технологии и прикладное искусство».

«Музей в нашем образовательном учреждении был создан в 2010 году. Инициатором стал незаменимый педагог с горящими глазами, учитель истории Сергей Денисов. Музей — не просто особый учебный кабинет школы, но один из воспитательных центров открытой образовательной среды. Это одна из форм дополнительного образования в школе, — отметила заместитель директора образовательного учреждения Елена Николенко. — Школьный музей особенный – в нем не только хранятся артефакты, но и создаются муляжи самим педагогом и детьми. Преподаватель обучает школьников специальным техникам по обработке дерева, глины и металлов, а также создания из них муляжей и реплик исторических предметов».

Также замдиректора отметила, что в образовательной организации создан клуб «Тарн» — это группа активных детей, которым интересен процесс сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды материалов. Кроме того, школьный музей несколько лет является ресурсным центром для образовательных учреждений, которые становятся участниками городского проекта «Три ратных поля России».

Отметим, что в музее на сегодняшний день прошло около десятка выставок.


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Сегодня в 17:11, просмотров: 259, комментариев: 0


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