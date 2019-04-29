​Участников первомайской демонстрации в Сургуте будут охранять 500 полицейских

1 мая полицейские Сургута перейдут на усиленный режим несения службы. Порядок во время первомайской демонстрации будут охранять около 500 полицейских. Об этом журналистам рассказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка подполковник полиции Игорь Топчиев.

«Кроме того, дополнительно задействованы сотрудники Росгвардии, частных охранных предприятий и ДНД. Накануне праздника, в целях предупреждения террористических актов, будут обследованы кинологами со служебными собаками места проведения мероприятий, а также прилегающая к ним территория. Также перед полицейскими стоит задача по предупреждению, пресечению, выявлению преступлений и административных правонарушений, обеспечению безопасности дорожного движения», — уточнил он.

Ожидается, что в шествии примут участие до 40 тысяч горожан.

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