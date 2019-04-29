Есть ли будущее у высокомысовской пекарни?

Народные избранники Думы Сургутского района 25 апреля, в рамках выездных депутатских слушаний в Тундрино, побывали на проблемном объекте.

В этот раз им стала пекарня. Здесь местный предприниматель изготавливает для односельчан три вида булочных изделий и хлеб высшего сорта. Всё бы ничего, но, по его словам, технологическое оборудование нуждается в замене. Тэны не выдерживают нагрузки – горят, вытяжка не работает, наполняя цех гарью. Капитального ремонта требует и само здание – есть проблемы с электрооборудованием.



Печи, на которых выпекается хлеб, находятся в аренде у местного предпринимателя. То есть это оборудование – имущество Сургутского района.

После тщательного осмотра, у депутатов возникли вопросы к внешнему и внутреннему состоянию и печей, и цеха. Анатолий Сименяк обратил внимание на зияющую дыру в гофре и поинтересовался частотой текущего ремонта. Вячеслав Виговский удивился плохому состоянию оборудования, по словам предпринимателя, оно 2008 года выпуска. По мнению Вячеслава Васильевича – это не так уж и много.

«Может, дешевле завозить хлеб, чем строить новую пекарню? – подвёл итог председатель Думы района. – Закупать новое оборудование за бюджетные деньги и через пару лет снова ремонтировать его? Это неправильный подход. Предприниматель, в нашем случае, должен содержать всё в надлежащем состоянии. Тогда это продуктивно для всех».



Анатолий Сименяк считает, надо просчитать все варианты. Что помещение, реконструкция которого внесена в предварительный план капремонта на 2020 год, можно направить под другие цели. К этому вопросу депутаты ещё вернутся после того, как будет определена сметная стоимость всех необходимых работ.