​В Сургуте задержали организатора интернет-магазина по продаже наркотиков из Ханты-Мансийска

Полицейские Сургута задержали 26-летнего жителя Ханты-Мансийска, которого подозревают в попытке незаконного распространения наркотиков и создании интернет-магазина по продаже запрещенных веществ.

Мужчина попался оперативникам на улице Губкина. При личном досмотре у него обнаружили 11 полимерных пакетиков с порошкообразным веществом светлого цвета. Экспертиза показала, что это — синтетический наркотик массой 111 граммов.

«Кроме того, оперативниками установлено, что злоумышленник является организатором интернет-магазина по продаже запрещенных веществ и самостоятельно фасовал зелье по сверткам и готовил к распространению через «тайники», — рассказали в пресс-службе УМВД Сургута.

Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы. Он помещен в изолятор временного содержания.