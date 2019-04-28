Жителей дома на улице Семена Билецкого в Сургуте терроризирует поджигатель

В Сургуте в доме на улице Семена Билецкого, 6 уже несколько месяцев неустановленный злоумышленник систематически поджигает мусор. Пост от жителей подъезда № 4, в котором и происходят возгорания, появился на городском портале «К-Информ». По словам жильцов дома, первый раз поджог случился в декабре 2018 года, после чего ситуация стала повторяться систематически.

«Сил уже нет. Пожарные приезжают по 1-2 раза в день. Мы с соседями обращались и в ЖЭУ и в полицию и администрацию», – говорится в посте.

Жители пытались дежурить в подъезде, однако это не помогло и поджоги продолжились. По их словам, они обращались в администрацию города и в полицию с просьбой поставить в подъезде камеры видеонаблюдения. Жильцы готовы их ставить за свой счет.

«Но нам предлагают только «Умный двор», который, по мнению соседей, будет бесполезен. Потому что камеры будут установлены на подъезде и во дворе. Ещё за это по 80 рублей платить каждый месяц. И это не поможет найти поджигателя», – возмущается автор поста.