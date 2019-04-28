В субботу, 27 апреля, в театре Сургутского государственного университета при падении с лестницы получила травмы 6-летняя девочка. На место происшествия приехала бригада скорой помощи, которая госпитализировала ребенка. Как сообщили корреспонденту СИА-ПРЕСС в СурГУ, в театре проходило городское мероприятие, организатором которого выступала сторонняя организация. Причины инцидента сейчас устанавливаются.
В театре Сургутского госуниверситета ребенок получил травмы при падении с лестницы
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