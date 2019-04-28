В Сургуте устроят вечеринку по «Игре престолов»

Поклонники сериала «Игра престолов» в Сургуте соберутся 4 мая в культурном центре «Порт», где состоится тематический вечер средневековья «Вестерос».
Вестерос —вымышленная вселенная, созданная американским писателем Джорджем Мартином, в которой разворачиваются события саги «Песнь Льда и Пламени» и сериала «Игра престолов».
Неповторимую атмосферу вымышленного мира организаторы тематического вечера устроят для гостей.
В программе мероприятия — мастер-класс по созданию герба одного из домов Семи королевств, настольные игры по тематике Средневековья, необычное дефиле девушек Севера, бой рыцарей на мечах, живая музыка и розыгрыш драконьего яйца.
О проекте «Национальные костюмы народов Югры» расскажет председатель Чувашского НКЦ «Туслах» Татьяна Кузьмина // ONLINE 30 апреля в 11.00