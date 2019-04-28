В Сургуте устроят вечеринку по «Игре престолов»

Поклонники сериала «Игра престолов» в Сургуте соберутся 4 мая в культурном центре «Порт», где состоится тематический вечер средневековья «Вестерос».

Вестерос —вымышленная вселенная, созданная американским писателем Джорджем Мартином, в которой разворачиваются события саги «Песнь Льда и Пламени» и сериала «Игра престолов».

Неповторимую атмосферу вымышленного мира организаторы тематического вечера устроят для гостей.

В программе мероприятия — мастер-класс по созданию герба одного из домов Семи королевств, настольные игры по тематике Средневековья, необычное дефиле девушек Севера, бой рыцарей на мечах, живая музыка и розыгрыш драконьего яйца.