В Сургуте вечером 27 апреля рядом с домом на улице Усольцева загорелся жилой барак, сообщает городской паблик «К –Информ». Пожар быстро распространился на сосдене деревянное строение. Из-за огня были повреждены стоящие рядом автомобили и обшивка ближайших жилых домов. Информации о пострадавших на данный момент нет.
В Сургуте на улице Усольцева произошел крупный пожар
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