16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,7053   EUR  72,0882  

​В Сургуте дольщики ЖК «Любимый» просят прокуратуру проверить крупного застройщика Югры

Дольщики дома № 2 сургутского жилого комплекса «Любимый» направили обращение прокурору города Леониду Балину с просьбой провести проверку деятельности и отчетности застройщика «Дорожно-эксплуатационное предприятие» (документ имеется в распоряжении ИА СИА-ПРЕСС). Вкладчики просят специалистов прокуратуры выяснить законны ли траты денежных средств, собранных по договорам долевого участия. На момент публикации материала выяснить получено ли обращение специалистами прокуратуры не удалось.

Сегодня дольщики также ожидают ответные письма от губернатора Югры Натальи Комаровой, начальника отдела контроля и надзора за долевым строительством в Югре Сергея Слюняева, а также от директора «ДЕП» Андрея Копайгоры (бизнесмен возглавляет холдинг «Югорская промышленная корпорация», одной из структур которого является «ДЭП»).

В начале месяца инициативная группа собственников попросила чиновников взять ситуацию на личный контроль и объяснить, когда квартиры будут сданы в эксплуатацию. От застройщика вкладчики ждут отчеты о строительстве, финансировании и объяснения почему работы на объекте приостановлены.

По словам собственников, строительная компания оставляет их обращения без ответов, а на объекте не наблюдается реальной динамики строительства.

«Ответы от властей мы еще не получили, но их обещали направить в ближайшее время», —отметила в разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС представитель инициативной группы дома Надежда Силантьева.

Ранее портал siapress.ru сообщал, что строительство дома №2 в ЖК «Любимый», расположенном в мкрн 31Б в Сургуте, началось в 2016 году. Объект планировался к сдаче в октябре 2018 года. Но в связи с задержкой застройщик заключил допсоглашение о выплате компенсаций в счет неустойки. Сейчас, по словам дольщиков, никто не получил ни денег, ни квартир.

«Югорская промышленная корпорация» считается близкой к правительству региона компанией, в числе проектов которой большое количество государственных контрактов, строительство ТЦ «Агора» и базы ОМОНа в Сургуте. Сейчас холдинг стал фигурантом судебного дела о банкротстве, в связи с долгами компании на сумму почти 30 млн рублей.

Представители компании отказываются комментировать СИА-ПРЕСС ситуацию со строительством жилого комплекса в Сургуте и судебные разбирательства.

Также по теме:

«В Сургуте дольщики ЖК «Любимый» могут остаться без квартир. Горожане, вложившиеся в строительство, просят помощи у губернатора Югры и готовы идти к президенту»

«Суд по банкротству крупной строительной компании Югры снова переносится»


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 16:30, просмотров: 380, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

На мели мы налима лениво ловили

На мели мы налима лениво ловили

В Сургут приехала Федеральная школа радио
Галина Саржевская Сегодня в 14:56
258 0
​Пластмассовый мир: отказ от пластика в пользу экологии

​Пластмассовый мир: отказ от пластика в пользу экологии
Анна Антипина Сегодня в 09:51
394 0
Мало кто понимает, для чего нужен «Кампус» в Сургуте

Мало кто понимает, для чего нужен «Кампус» в Сургуте

Кто-то считает, что это жилье для преподавателей и общежития для студентов Сургутского государственного университета, другие думают, что это учебные корпуса
Артем Кириленко, заместитель председателя думы Сургута 26 апреля в 18:43
872 3
Городская администрация рассказала, как борется с насваем в школах Сургута

Городская администрация рассказала, как борется с насваем в школах Сургута
Учащимся блокируют доступ к «плохим» сайтам, организовывают курсы ЗОЖ и раздают памятки
Лилия Сулейманова 26 апреля в 13:26
747 2
​Что делать, если ребенка распределили в детский сад Сургута далеко от дома?

​Что делать, если ребенка распределили в детский сад Сургута далеко от дома?
Рассказываем, почему так происходит и как обменять полученное место на желаемое
Лилия Сулейманова 26 апреля в 11:32
2853 1
​Варламов ответил сургутянам. Лучше бы он этого не делал

​Варламов ответил сургутянам. Лучше бы он этого не делал
В очередной раз с использованием нецензурной лексики уважаемый Херр оскорбил наши заборчики. Вадим Николаевич, предлагаю уже поместить их на открытки и сделать брендом. Вполне серьезно.
Филипп Солдатенков, сургутянин 25 апреля в 16:25
1756 9
​Католики Сургута отметили Воскресение Иисуса Христа // ФОТОРЕПОРТАЖ

​Католики Сургута отметили Воскресение Иисуса Христа // ФОТОРЕПОРТАЖ
Хотим поделиться этой великой радостью со всеми жителями нашего города, а также пожелать нашим братьям и сестрам — православным и греко-католикам — глубокого переживания пасхальных событий в ближайшие дни
о. Марэк Ящковски 25 апреля в 14:31
585 0
Если Сургутнефтегаз когда-нибудь уедет, то для Сургута это будет как потеря близкого родственника

Если Сургутнефтегаз когда-нибудь уедет, то для Сургута это будет как потеря близкого родственника
Вячеслав Некрасов, экономист, ведущий научный сотрудник лаборатории исторических исследований СурГПУ 25 апреля в 13:41
993 5
​Как пожарить шашлык в Сургуте и не нарваться на штраф?

​Как пожарить шашлык в Сургуте и не нарваться на штраф?
Получить денежное взыскание можно даже за пикник на собственной даче
Лилия Сулейманова 25 апреля в 13:02
783 0
​Зеленский – Россия – надежда

​Зеленский – Россия – надежда
Почему мы не хотим верить, что на Украине победил честный молодой политик, который вполне демократическим путем пришел на смену коррупционной власти Порошенко?
Эдуард Иваницкий, депутат думы Сургута 24 апреля в 12:52
1078 16
Насвай не только опасен сам по себе — он может привести ребенка к тяжелым наркотикам

Насвай не только опасен сам по себе — он может привести ребенка к тяжелым наркотикам
Что делать сургутским родителям, учителям и правоохранителям, чтобы побороть эту проблему в школах
Дмитрий Валюков, член Совета по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации 24 апреля в 11:13
818 1
​Район Геологов в трехлетней перспективе

​Район Геологов в трехлетней перспективе
Андрей Матыцин, генеральный директор ООО «Среда комфорта» 24 апреля в 09:57
706 3
Плохой Варламов

Плохой Варламов
Непонятно, почему Сургут не может превратиться по аналогии с Дубаем в туристический центр, что ему мешает? Но Илья уверенно отвечает: «Тут ужасный климат», хотя бывал в Сургуте только два раза по одному дню.
Сергей Антонов, сургутянин 24 апреля в 09:45
1090 5
Я не согласен с Варламовым — у Сургута есть будущее

Я не согласен с Варламовым — у Сургута есть будущее
Илья написал: «тысячи нефтяников, бригадиров, вахтовиков, настоящих сибирских мужиков — это прошлое». Я уверен, что здесь Варламов не прав. От слова совсем!
Вадим Шувалов, глава Сургута 23 апреля в 12:45
3072 14
Может ли один из супругов взять кредит без согласия второго?

Может ли один из супругов взять кредит без согласия второго?
​Также разъясняем, как в случае развода будет делиться этот долг
Анастасия Варвулева, старший помощник прокурора 23 апреля в 11:41
573 0
​Зачем нужен Варламов?

​Зачем нужен Варламов?
Вадим Николаевич, вам самому не неловко и не горестно, что вы принимаете известного московского тусовщика с распростертыми объятиями, а он потом пишет о том, как умело вы перепрыгиваете лужи, всячески тыкает вас в городскую грязь?
Филипп Солдатенков, сургутянин 23 апреля в 11:13
1472 14
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика