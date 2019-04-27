​В Сургуте дольщики ЖК «Любимый» просят прокуратуру проверить крупного застройщика Югры

Дольщики дома № 2 сургутского жилого комплекса «Любимый» направили обращение прокурору города Леониду Балину с просьбой провести проверку деятельности и отчетности застройщика «Дорожно-эксплуатационное предприятие» (документ имеется в распоряжении ИА СИА-ПРЕСС). Вкладчики просят специалистов прокуратуры выяснить законны ли траты денежных средств, собранных по договорам долевого участия. На момент публикации материала выяснить получено ли обращение специалистами прокуратуры не удалось.

Сегодня дольщики также ожидают ответные письма от губернатора Югры Натальи Комаровой, начальника отдела контроля и надзора за долевым строительством в Югре Сергея Слюняева, а также от директора «ДЕП» Андрея Копайгоры (бизнесмен возглавляет холдинг «Югорская промышленная корпорация», одной из структур которого является «ДЭП»).

В начале месяца инициативная группа собственников попросила чиновников взять ситуацию на личный контроль и объяснить, когда квартиры будут сданы в эксплуатацию. От застройщика вкладчики ждут отчеты о строительстве, финансировании и объяснения почему работы на объекте приостановлены.

По словам собственников, строительная компания оставляет их обращения без ответов, а на объекте не наблюдается реальной динамики строительства.

«Ответы от властей мы еще не получили, но их обещали направить в ближайшее время», —отметила в разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС представитель инициативной группы дома Надежда Силантьева.

Ранее портал siapress.ru сообщал, что строительство дома №2 в ЖК «Любимый», расположенном в мкрн 31Б в Сургуте, началось в 2016 году. Объект планировался к сдаче в октябре 2018 года. Но в связи с задержкой застройщик заключил допсоглашение о выплате компенсаций в счет неустойки. Сейчас, по словам дольщиков, никто не получил ни денег, ни квартир.

«Югорская промышленная корпорация» считается близкой к правительству региона компанией, в числе проектов которой большое количество государственных контрактов, строительство ТЦ «Агора» и базы ОМОНа в Сургуте. Сейчас холдинг стал фигурантом судебного дела о банкротстве, в связи с долгами компании на сумму почти 30 млн рублей.

Представители компании отказываются комментировать СИА-ПРЕСС ситуацию со строительством жилого комплекса в Сургуте и судебные разбирательства.

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