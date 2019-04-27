В этом году почти 500 сургутских семей будут расселены из ветхого жилья

До конца года в Сургуте из ветхого жилья в новые многоэтажки переедут порядка 500 семей. Преимущественно это жители из микрорайонов Нефтяников, Строителей и поселка Юность. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Сургута Вадим Шувалов. "На эти цели запланировано более 1,5 миллиардов рублей. Переезд можно планировать где-то к концу этого — началу следующего года, - написал градоначальник. - Все, кто должен получить ключи от нового жилья, их обязательно получит!"

Также Шувалов отметил, что пока переселение идет по спискам предыдущих годов, но к лету будут объявлены аукционы для застройщиков на покупку квартир для очередников 2019 года.