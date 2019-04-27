Пешеходную зону вдоль домов на Ленина, 30 и 32, в Сургуте могут переделать под проезд для автомобилей

Жители дома № 30 на проспекте Ленина в Сургуте установили на въезде и выезде со своего двора шлагбаумы. Из-за этого жильцы соседнего дома — № 32, вынуждены ехать до своего двора по пешеходной зоне. На что периодически жалуются сургутяне-пешеходы.

Эту проблему на общем совете обсудили представители администрации города, ГИБДД, Дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса и СГМУЭП «Горсвет». После чего было вынесено два вариант решения. Об этом на портале «Твой Сургут» сообщил начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог департамента городского хозяйства Алексей Кононенко.

Первый вариант — УК «Сервис-3», обслуживающая оба дома, должна попробовать помочь жильцам найти обоюдное решение по использованию шлагбаума. Второй — произвести расчет стоимости работ, чтобы переделать пешеходную зону вдоль дома №30 в проезд для автомобилей и тротуар.