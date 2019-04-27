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​Сургутянам предлагают выбрать один из двух вариантов дизайна сквера неподалеку от Дворца торжеств

Администрация Сургута предложила сургутянам проголосовать за один из двух вариантов дизайнов сквера неподалеку от Дворца торжеств. Сделать это можно по ссылке.

Разработчик проектов — ООО «УРАЛИНВЕСТ».

В первом варианте дизайнеры включили в проект зону отдыха, парковку, световую инсталляцию и световые качели (изменяющие цвет в зависимости от положения качели. В спокойном состоянии — мягкое белое свечение, в движении цвет плавно меняется на голубой и ярко-фиолетовый).

Во втором варианте также имеется зона отдыха, парковка, световая инсталяция «Цветы» и пергола с подсветкой (деревянная конструкция из трех модулей, формирующая собой теневую зону отдыха).


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26 апреля в 18:18, просмотров: 1463, комментариев: 4


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Комментарии:
eill
не нравится
27 апреля в 21:23
Сургутянам предлагается выбрать пункт на Бристольской шкале, который их устроит. Отказаться от выбора продукта, описываемого Бристолькой шкалой - нельзя.
Флудер
не нравится
27 апреля в 21:44
Это порнография. Против обоих проектов.
Сергей Б
не нравится
28 апреля в 09:12
Какие же это скверы, это автостоянки.
Александр
не нравится
28 апреля в 13:14
Почему так мало деревьев? Это сквер или парковка декорированная?

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