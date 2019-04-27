​Для родителей, недовольных распределением мест в детских садах Сургута, открыта горячая линия

Управление дошкольными образовательными учреждениями Сургута открыло горячую линию для родителей, у которых возникли какие-то вопросы по распределению мест в детских садах.
29 апреля с 9 до 13 часов родители могут позвонить по телефонам: 52-26-12, 52-26-15, 52-25-99 по следующим вопросам:
- получил ли ребенок место в дошкольной образовательной организации?
- в какую дошкольную образовательную организацию направлен ребенок?
По иным вопросам, касающимся распределения, можно звонить в понедельник, вторник (с 9 до 13.00), среду, четверг, пятницу (с 14.00 до 17.00) по телефонам: 35-52-01, 35-52-08, 35-52-11