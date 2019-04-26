​Спасатели рассказали жителям Югры, как не загореться во время пасхального богослужения

В субботу, 27 апреля, спасатели Югры перейдут на усиленный режим несения службы. В ночь на воскресенье в храмах и церквях округа будет организовано дежурство сотрудников пожарно-спасательных подразделений.

«28 апреля жители Югры отметят Светлое Христово Воскресение . В этот день традиционно в храмах и церквях округа пройдут торжественные религиозные мероприятия с участием большого количества людей. В дни празднования Пасхи все подразделения Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре будут работать в режиме повышенной готовности», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Несмотря на бдительность специалистов, в ведомстве просят прихожан соблюдать основные правила пожарной безопасности, чтобы не допустить загорания в церкви.

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