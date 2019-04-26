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​Первомайское шествие в Сургуте пройдет без Сургутнефтегаза

Впервые за новейшую историю города

Фото: Ирина Швец
Фото: Ирина Швец

Колонна Сургутнефтегаза не будет принимать участие в Первомайской демонстрации. Об этом ИА СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе компании, не назвав причины. Официально указывается, что решение принял оргкомитет профсоюза организации.

Сотрудники Сургутнефтегаза в беседе с корреспондентом агентства отметили, что для них эта информация стала сюрпризом. Впрочем, знакомые с ходом подготовки к масштабным мероприятиям в компании, назвали принятое решение закономерным: «Вероятно, вопрос в организации демонстрации в Сургуте. До недавнего времени все были уверены, что шествие не состоится. И в Сургутнефтегазе к нему просто не готовились. Делать все в авральном режиме в компании не будут: если выходить, то достойно, колонна СНГ всегда с шиком шествовала».

Другие собеседники ИА СИА-ПРЕСС связали принятое решение с тем, что 1 мая в этом году выпало на пасхальную неделю. Один из работников предприятия в разговоре с редакцией высказал мнение, что Сургутнефтегаз отказался от Первомая из-за отсутствия на шествии других крупных компаний: «Газпром вон не ходит, остальные тоже, чего нам идти?».

Стоит отметить, что колонна градообразующего предприятия принимала участие во всех первомайских демонстрациях, проходивших в городе, и была самой многочисленной. Многие крупные предприятия Сургута уже не первый год не выходят на Первомай организованно. Участие в шествии по желанию, например, принимают сотрудники ГРЭС-2, «Газпром трансгаз Сургут» и других.


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Сегодня в 17:37, просмотров: 2058, комментариев: 7


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Комментарии:
Марина Соболевская
не нравится
Сегодня в 17:55
Бюджетники будут за всех отдуваться! Видимо, только им такие праздники в радость!
Миледи
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Сегодня в 18:14
Давайте признаем, что это шествие давно превратилось в прелюдию перед пьянкой. Некоторые не стесняясь глушат прямо в колонне. Потом в каждом дворе по пьяной компании. Кому это нужно? Я очень раньше любила 1 мая, но у нас как всегда все через одно место.
Миледи Марина Соболевская
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Сегодня в 18:15
Ну а кого еще может администрация заставить? Бюджетников. Не понятно только для кого это теперь все.
Швондер
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Сегодня в 19:56
Всё на шествие "деды на палочках"
6xz34e
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Сегодня в 20:20
А я думаю,что "СНГ" таким образом выразил свой ответ (читайте протест) "пенсионной реформе"!!!К трудящимся ,после футбола,мы все увидели отношение государства.Трудящийся 21 века,как подбитый зверек,не знает будет ли уверенность в завтрашнем дне...
Аванес
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Сегодня в 20:47
Регулярное пьяное позорище в отличительных куртках наносит имиджевые потери компании, а бюджетникам пофиг, они не подписаны. Кстати, на Первомай всегда все бухали и в брежневские времена, это нормально
Бугаева
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Сегодня в 20:54
Давайте признаем, что с приходом Шувалова отношения между СНГ и администрацией города ухудшились (от слова совсем).
И В.Л. Богданову уже давно не хочется за свой счёт в очередной раз обеспечивать показательные выступления перед губерматерью, которую по-барски пригласил мэр постоять на трибуне.
И если градообразующие предприятия могут себе позволить забить на пожелания мэрии, то очень жалко бюджетников которых по старинке в добровольно-принудительном порядке загоняют на демонстрацию, чтобы отдельно взятый гражданин не сильно облажался перед отдельно взятой гражданкой;)

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