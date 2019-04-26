​Первомайское шествие в Сургуте пройдет без Сургутнефтегаза

Колонна Сургутнефтегаза не будет принимать участие в Первомайской демонстрации. Об этом ИА СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе компании, не назвав причины. Официально указывается, что решение принял оргкомитет профсоюза организации.

Сотрудники Сургутнефтегаза в беседе с корреспондентом агентства отметили, что для них эта информация стала сюрпризом. Впрочем, знакомые с ходом подготовки к масштабным мероприятиям в компании, назвали принятое решение закономерным: «Вероятно, вопрос в организации демонстрации в Сургуте. До недавнего времени все были уверены, что шествие не состоится. И в Сургутнефтегазе к нему просто не готовились. Делать все в авральном режиме в компании не будут: если выходить, то достойно, колонна СНГ всегда с шиком шествовала».

Другие собеседники ИА СИА-ПРЕСС связали принятое решение с тем, что 1 мая в этом году выпало на пасхальную неделю. Один из работников предприятия в разговоре с редакцией высказал мнение, что Сургутнефтегаз отказался от Первомая из-за отсутствия на шествии других крупных компаний: «Газпром вон не ходит, остальные тоже, чего нам идти?».

Стоит отметить, что колонна градообразующего предприятия принимала участие во всех первомайских демонстрациях, проходивших в городе, и была самой многочисленной. Многие крупные предприятия Сургута уже не первый год не выходят на Первомай организованно. Участие в шествии по желанию, например, принимают сотрудники ГРЭС-2, «Газпром трансгаз Сургут» и других.