​В Сургуте полицейские и представители религиозных конфессий побеседовали со студентами на тему экстремизма и терроризма

В Сургутском институте нефти и газа при поддержке Общественного совета при УМВД России по Сургуту прошла встреча, посвященная вопросам экстремизма и терроризма.

Профилактика в данном вопросе является одним из ключевых направлений, ведь именно в таком юном возрасте молодые люди зависимы от чужого мнения и подвержены влиянию. Пользуясь психологической незрелостью молодежи, преступники вовлекают данную категорию граждан к совершению противоправных действий, в том числе и в сети Интернет.

Представитель правоохранительных органов рассказал об уголовной ответственности за данный вид преступлений. Кроме того, полицейский рассказал, что граждане, которые делают репосты экстремистских записей и ставят «лайки» в социальных сетях, также привлекаются к ответственности.

Священнослужитель храма в честь святителя Николая Чудотворца отец Дионисий Безносов предостерег молодежь от бездумных действий: «Все вами сотворенное отразится не только на вас, но и на ваших детях. Совершая противоправные действия, подумайте кому это все нужно, и какие могут быть последствия…».

Имам мечети Сургута Рустам Хазрат обратился к присутствующим на лекции и помимо правовой беседы со студентами, затронул вопрос этических, нравственных и духовных норм. Большой акцент был сделан на том, что религия не имеет ничего общего с экстремизмом и терроризмом, но многие преступные группы свою противоправную деятельность выдают именно за нее.

По окончанию встречи студенты задавали вопросы гостям мероприятия, лекция завершилась в форме диалога.