​Югорские медики, сопровождавшие в Москву больного ребенка, спасли жизнь пассажиру самолета Utair

Первую помощь 60-летнему пассажиру, которому стало плохо во время перелета из Сургута в Москву, первую помощь оказали специалисты Центра медицины катастроф Югры. Об этом ИА СИА-ПРЕСС рассказали в пресс-службе окружного департамента здравоохранения.
Медики сопровождали в Москву больного ребенка. «Это была плановая госпитализация, и они летели обычным рейсом. На борту у пассажира случился эпилептический припадок. Ему была оказана необходимая помощь. Наши врачи держали ситуацию под контролем до посадки в Тюмени, а затем передали в руки коллегам», — рассказали в департаменте.
В Тюмени мужчина был госпитализирован. После оказания необходимой помощи его выписали.
Рейс авиакомпании Utair сообщением «Сургут - Москва» совершил экстренную посадку в Тюмени 25 апреля. Через 40 минут самолет вылетел в пункт назначения.
О проекте «Национальные костюмы народов Югры» расскажет председатель Чувашского НКЦ «Туслах» Татьяна Кузьмина // ONLINE 30 апреля в 11.00