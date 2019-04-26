​Югорские медики, сопровождавшие в Москву больного ребенка, спасли жизнь пассажиру самолета Utair

Первую помощь 60-летнему пассажиру, которому стало плохо во время перелета из Сургута в Москву, первую помощь оказали специалисты Центра медицины катастроф Югры. Об этом ИА СИА-ПРЕСС рассказали в пресс-службе окружного департамента здравоохранения.

Медики сопровождали в Москву больного ребенка. «Это была плановая госпитализация, и они летели обычным рейсом. На борту у пассажира случился эпилептический припадок. Ему была оказана необходимая помощь. Наши врачи держали ситуацию под контролем до посадки в Тюмени, а затем передали в руки коллегам», — рассказали в департаменте.

В Тюмени мужчина был госпитализирован. После оказания необходимой помощи его выписали.

Рейс авиакомпании Utair сообщением «Сургут - Москва» совершил экстренную посадку в Тюмени 25 апреля. Через 40 минут самолет вылетел в пункт назначения.