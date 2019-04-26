​Водитель Land Cruiser, собравший «паровозик» из автомобилей на Нефтеюганском шоссе в Сургуте, был пьян

57-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, который днем 25 апреля устроил массовое ДТП на Нефтеюганском шоссе в Сургуте, был пьян. Об этом ИА СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе городской полиции.

«На мужчину составлен протокол о соответствующем административном правонарушении. От управления автомобилем он отстранен. Машина помещена на штрафстоянку», — уточнили в ведомстве.

Напомним, внедорожник врезался в машины, стоящие на светофоре на перекрестке Нефтеюганского шоссе и улицы Маяковского. Основной удар пришелся на Toyota Corolla, японская легковушка врезалась в ГАЗель, ГАЗель — в Renault и Renault — в Mitsubishi. В ДТП пострадал 33-летний водитель Corolla.

Ранее по теме:

В Сургуте массовое ДТП парализовало движение по Нефтеюганскому шоссе

