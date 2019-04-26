​В Сургуте нашли трех пропавших девочек-подростков

Спустя сутки поисков, три девочки-подростка были найдены, об этом корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС рассказали в пресс-службе сургутской полиции, отметив, что жизни детей ничего не угрожает. Подробности специалисты обещали сообщить позже.

Напомним, вчера в Сургуте пропали трое девочек. Все они проживают в одном доме. Поиском детей занимались ответственные ведомства и волонтеры.