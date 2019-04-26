Что не так с крышей детского сада «Аист» в посёлке Солнечный?

Особое внимание председателя Думы района Анатолия Сименяка к «Аисту» неслучайно. Прошлой осенью он приезжал сюда, проверить результаты капитального ремонта кровли, но беседуя с сотрудниками выяснил, что крыша по-прежнему даёт течь. Чуть позже, на депутатских слушаниях председатель Думы района задавал уже конкретные вопросы представителю управления капитального строительства, порекомендовав провести комиссионное обследование крыши и предупредил, что будет внимательно следить за развитием ситуации. Так как речь идет о детском учреждении – объекте очень важном, в котором по 12 часов ежедневно находятся маленькие дети.

«Осенью сделали ремонт, но всё равно крыша течёт. Что здесь неправильно сделано?» – приехав в детский сад, председатель районного парламента задаёт вопрос ответственным за эксплуатацию объектов социальной сферы.

Дело в том, что к этому времени уже существует несколько версий, почему протекает крыша. Технический совет, собиравшийся по этому поводу, увидел причину течи в отсутствии вентиляции. Обильный конденсат, скапливаясь, течёт куда придётся, образуя на потолках пятнистые разводы. Самая свежая информация согласно недавнему комиссионному обследованию – в 2004 году строители неправильно закрепили листы кровли – прибили гвоздями. Листы поменяли, но течь осталась.

«Если листы поменяли, почему опять в этом же месте протечки? Почему мы вкладываем бюджетные средства в ремонт, который снова нужно переделывать? – спрашивает Анатолий Сименяк, пытаясь найти верное решение и прервать хождение вопроса «по кругу». – У подрядчика не закончились гарантийные обязательства. Заканчиваются они 31 июля. Выставляйте претензию. Пускай приезжают и исправляют».

Председатель Думы предлагает свой путь выхода из сложившейся ситуации. Провести «дефектовку» тепловизором, выяснить из-за чего происходит утечка тепла. Просчитать сколько нужно денег на замену всей кровли детского сада. Далее Службе единого заказчика нужно составить документы до конца текущего года, чтобы капитальный ремонт кровли вошёл в план-график на 2020 год.

«И на будущее. Не надо делать таких непродуктивных шагов. Не надо латать кусками, – подводя итог встречи, Анатолий Сименяк обращается к собеседникам. – И пока вопрос с протекающей крышей детского сада «Аист» не будет закрыт, с депутатского контроля его не снимем». Ремонта требует не только крыша садика. Также необходимо обустроить санузлы и сделать капремонт одой из групп. Депутаты на эти цели дополнительно выделят около полумиллиона рублей. И как всегда, будут внимательно отслеживать качество выполненных работ.