​Депздрав Югры планирует обжаловать отказ суда взыскать 200 млн рублей со строителей перинатального центра в Сургуте

Департамент здравоохранения Югры планирует обжаловать решение арбитражного суда в отношении застройщика перинатального центра в Сургуте компании «ВИС Инфраструктура». Инстанция отказала депздраву во взыскании 218,5 миллиона рублей за срыв сроков сдачи Центры охраны материнства и детства. Об этом ИА СИА-ПРЕСС сообщил замдиректора департамента Инга Бычкова.

«Вероятнее всего апелляционная жалоба будет подана. Чтобы определиться нужно получить мотивированное решение суда. На следующей неделе станет известно будем ли мы обжаловать решение, но из практики — все проигранные нами споры сопровождаются подачей апелляционной жалобы. Мы стараемся соблюдать судебную процедуру и использовать возможности судопроизводства, которые предоставляются участникам в процессах, чтобы доказать свою правоту» — пояснила заместитель директора депздрава в разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС.

Отметим, что за последнее время компания ВИС стала фигурантом еще двух судебных дел — служба жилищного и строительного надзора Югры подала иски о привлечении застройщика к административной ответственности.

«Обращение было зафиксировано по результатам проверки жилстройнадзора, которая выявила неполадки в объекте капитального строительства», — заявили специалисты инстанции. Связаны ли эти дела со строительством перинатального центра в Сургуте — в материалах дела не уточняется, однако, по словам сотрудников депздрава, такая возможность не исключена — служба жилстройнадзора следит за строительством медицинского центра.

Ранее в департаменте здравоохранения заявили, что суды не помешают строительству больницы: «Направление исков в арбитражный суд Югры не повлияет на реализацию приоритетного проекта по строительству Центры охраны материнства и детства».

Напомним, строительство Окружного центра охраны материнства и детства в Сургуте началось в 2015 году на принципе государственно-частного партнерства. Сдача объекта планировалась еще в 2017 году, с того момента срок постоянно сдвигался — сначала на второй квартал 2018 года, далее открытие клиники анонсировали на осень прошлого года. Сейчас дата сдачи объекта в эксплуатацию остается неизвестной.

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