​В Сургутском районе Skoda улетела в кювет, водитель погиб

В четверг, 25 апреля, около 17.35 в Сургутском районе в ДТП погиб 45-летний мужчина.

«На 8 километре автодороги «от ЗСК до п/х Сайгатино» водитель, управляя автомобилем Skoda, по предварительным данным, не справился с управлением, в результате чего допустил наезд на препятствие в виде металлического ограждения с последующим съездом и опрокидыванием в левый кювет. В результате происшествия водитель скончался на месте, пассажир, мужчина 1970 года рождения, получил травмы», — сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли, шестеро — получили травмы. Напомним, еще одна смертельная авария случилась в Сургуте — на перекрестке улиц Аэрофлотская и Индустриальная под колесами МАНа погиб пешеход.