​В Югре установлен пожароопасный сезон

С 26 апреля в Югре официально установлен пожароопасный сезон. За разведение костров в неположенных местах будут штрафовать.

«Запрещено разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, торфянниках, лесосеках. А при обустройстве костра на расчищенных площадках обязательно отделение костра минполосой. Также запрещено бросать горящие спички, окурки, оставлять отходы в лесу», — напомнили в пресс-службе Природнадзора Югры.

Кроме того, в апреле специалисты Сургутского управления ведомства для предупреждения пожаров патрулируют леса, прилегающие к садовым и дачным кооперативам. В ходе данных мероприятий проводится проверка состояния противопожарных разрывов и минерализованных полос.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в пожароопасный сезон граждан ждет штраф до пяти тысяч рублей, юридические лица — до 500 тысяч рублей. За уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем предусмотрена уголовная ответственность — до восьми лет лишения свободы.

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