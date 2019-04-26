В Сургуте разыскивают трех пропавших девочек-подростков

В сургутских пабликах во «Вконтакте» распространяют сообщение о розыске трех пропавших девочек-подростков: Анастасии Подгорновой, Ангелины и Залины Гасановых. Все дети проживают в одном доме. Анастасия ушла из дома в школу, однако там не появлялась, и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Ангелина и Залина вечером отправились на прогулку, после которой не вернулись.

Были одеты: Анастасия – белая куртка, Ангелина – зеленая куртка, Залина – розовая куртка.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении детей, просят сообщить в добровольческий поисково-спасательный отряд Сургута (https://vk.com/dpsopoisksurgut), либо по телефону +7 (904) 486-04-52 (Алекандр).