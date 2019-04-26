В Сургуте в ДТП пострадал пешеход: мужчина попал под колеса Lada

В четверг, 25 апреля, около 22.00 на улице Западная в Сургуте в ДТП пострадал пешеход. 33-летний мужчина угодил под колесе Lada Granta. Пострадавший госпитализирован с сотрясением головного мозга и ушибами, сообщает К-Информ со ссылкой на пресс-службу городской полиции.

Стоит отметить, что за минувшие сутки в городе произошла две аварии с участием пешеходов. Около 16.00 на перекрестке улиц Аэрофлотская и Индустриальная МАН переехал мужчину. От полученных травм он погиб. Личность пострадавшего устанавливается.

Ранее в городской Госавтоинспекции заявили о росте ДТП с участием пешеходов.