​С 27 апреля открывается прямое авиасообщение Сургут - Сочи

В субботу, 27 апреля, будет открыто прямое авиасообщение между Сургутом и Сочи. С 1 июня прямые рейсы будут ежедневными. Об этом сообщил глава экономической столицы Югры Вадим Шувалов во время церемонии подписания соглашения о долгосрочном сотрудничестве между городами.

Документ предусматривает тесное сотрудничество в туристической сфере. В дальнейшем планируется рассмотреть возможность взаимодействия и в сфере детского отдыха, отметили в пресс-службе администрации Сургута.

«Соглашение пока направлено на сферу туризма. Мы предлагаем комфортный, уникальный, удивительный и безопасный отдых. Наша делегация сегодня представлена руководителями санаториев и отелей Сочи, которые в рамках соглашения будут рассматривать все варианты и предложения со стороны промышленных предприятий Сургута, и в том числе предлагать большие скидки» , – рассказал заместитель Главы Сочи Сергей Юрченко.