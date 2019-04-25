​Опубликована программа празднования Дня Победы в Сургуте

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, продлятся в Сургуте два дня. Горожане смогут принять участие в памятных акциях, автопробеге, посмотреть концерты, встать в Бессмертный полк и возложить цветы к Вечному огню. Завершит праздник салют. Программу опубликовала пресс-служба администрации города.

8 мая

В 16.00 на площади перед театром Сургутского государственного университета состоится акция «Вальс Победы». В этот же день пройдет акция «Живая цепь памяти» и арт-моб «Никто не забыт, ничто не забыто».

В 18.00 на площади у Мемориала Славы начнется молодежный концерт.

В 20.00 стартует автопробег, посвященный в этом году участию танковых дивизий во взятии Берлина. Сбор участников — в 19.00 на территории Ледового дворца спорта (Югорский тракт, 40). Организаторы ожидают, что в мероприятии примут участие более 400 автомобилистов.

9 мая

Празднование Дня Победы 9 мая начнет акция «Бессмертный полк». Ожидается, что в ней примут участие больше 20 тысяч человек. Сургутянам советуют приходить на построение «Бессмертного полка» на улицу Университетская (ориентир – офис здания компании «Газпром трансгаз Сургут). Также торжественным маршем по городским улицам пройдут сотрудники Управления министерства внутренних дел, спецназа «Север», представители военно-патриотических объединений.

В 11.00 у Мемориала Славы пройдет митинг, сургутяне могут возложить цветы к Вечному огню. Программу продолжит концерт солдатской песни.

В 12.00 стартует народное гуляние на площади здания Сургутской филармонии.

В 15.00 по Югорскому тракту пройдет мото-, велопробег, который соберет более 300 активных сургутян.

«Всего 9 мая на территории Сургута будут работать четыре праздничные площадки: возле Сургутской филармонии, на территории ИКЦ «Старый Сургут», Городского парка культуры и отдыха по проспекту Набережному, в сквере Детства (площадь перед Театром актера и куклы «Петрушка» по улице Ленина, 47). На каждой площадке, за исключением сквера Детства, будет развернута полевая кухня: сургутянам предложат к обеду солдатскую кашу и сладкий чай», — отметили в мэрии.

Завершит день запуск в 22.00 праздничного салюта на площади перед театром Сургутского государственного университета.

Читайте также:

Сургут готовится к Пасхе. Рассказываем, где и когда пройдут праздничные богослужения

В Сургуте из-за празднования Первомая полдня не будут ходить автобусы по нескольких маршрутам