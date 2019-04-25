​Депздрав Югры не смог взыскать с крупной компании 200 млн рублей за срыв сроков строительства перинатального центра в Сургуте

Арбитражный суд Югры отказал окружному департаменту здравоохранения в исковых требованиях к компании «ВИС Инфраструктура». Соответствующее решение опубликовано на сайте инстанции. Оно может быть обжаловано.

Власти округа пытаются взыскать 218,5 миллиона рублей за срыв сроков сдачи Центры охраны материнства и детства в Сургуте. Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, в департаменте ситуацию с подачей иска назвали штатной, так как она предусмотрена соглашением о государственно-частном партнерстве с застройщиком.

Кроме того, в департаменте здравоохранения подчеркнули, что судебные разбирательства не повлияют на строительство перинатального центра: «И регион, и частный партнер – «ВИС Инфраструктура» – заинтересованы в том, чтобы этот важный и востребованный объект здравоохранения был запущен в срок».

Возведение Окружного центра охраны материнства и детства в Сургуте началось в 2015 году. Сдача объекта планировалась еще в 2017 году, однако срок постоянно сдвигался. В декабре 2018 года руководитель перинатального центра в Сургуте Лариса Белоцерковцева отказалась называть точную дату открытия центра, заявив, что «множество вопросов будет решаться в 2019 и начале 2020 года».

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