​В Сургуте массовое ДТП парализовало движение по Нефтеюганскому шоссе

В четверг, 25 апреля, около 16.00 на перекрестке Нефтеюганского шоссе и улицы Маяковского в Сургуте столкнулись пять автомобилей.

«Мужчина 1962 года рождения, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в стоящие на светофоре автомобили: Toyota Corolla, ГАЗель, Renault и Mitsubishi. В результате столкновения травмы получил водитель Corolla — мужчина 1986 года рождения», — сообщили ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе городской полиции. Причины, по которым водитель внедорожника не затормозил, устанавливаются.

Очевидцы сообщают о том, что в районе происшествия образовались серьезные заторы. Так, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость движения по Нефтеюганскому шоссе в сторону улицы Маяковского в данный момент не превышает пяти километров в час.