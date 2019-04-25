​В Сургуте грузовик насмерть сбил пешехода

В Сургуте произошло смертельное ДТП — грузовик сбил мужчину на пешеходном переходе в районе Мехколонны. Об этом корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе Госавтоинспеции города.

«Сегодня около 16 часов на пересечении улиц Аэрофлотская — Индустриальная произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля «МАН» под управлением мужчины 1970 года рождения и пешехода, который в результате ДТП, от полученных травм погиб на месте происшествия, — пояснили сотрудники сургутской ГИБДД. — В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность потерпевшего, причины и обстоятельства произошедшего».

Ранее сотрудники службы заявляли, что в Сургуте выросло количество ДТП с участием пешеходов.